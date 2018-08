Tremiti Music Festival, quattro giorni di jazz nelle isole

Nelle isole Tremiti va in scena il jazz con quattro giorni, dal 30 agosto al 2 settembre, di eventi e concerti che si terranno nell’arcipelago delle Diomedèe tra San Nicola e San Domino. La prima edizione del Tremiti Music Festival è stata presentata a Bari in conferenza stampa dall’assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, Loredana Capone, dal sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, alla presenza, tra gli altri, del coordinatore di Puglia Sounds, Cesare Veronico, e del direttore artistico Roberto Ottaviano. I concerti sono ad ingresso libero. Si parte giovedì dall’isola di San Nicola con ZiroBop di Enzo Zirilli. Gli altri set saranno ospitati dall’isola di San Domino, tra venerdì e domenica, con contributi musicali di Umberto Petrin, Boris Savoldelli, i Chelsea Hotel di Mirko Signorile che dialogheranno con lo scrittore Francesco Carofiglio e l’attrice Caterina Valente, l’Alberto Parmegiani Quartet, il Sarah Jane Morris trio ed il duo Andrea Sabatino e Vince Abbracciante. Chiusura dedicata a Nicola Conte con la presentazione del nuovo album in collaborazione con Spiritual Galaxy.

«L'Arte anima la Puglia - ha spiegato Capone - con un mix straordinario tra patrimonio culturale e paesaggistico, in cui si aggiungono artisti di fama nazionale e internazionale. Stiamo immaginando già di ripetere il Festival l’anno prossimo e di anticiparlo di periodo, subito dopo il Medimex, così da favorire ulteriormente la destagionalizzazione turistica». In occasione del Festival sarà realizzata da Pugliapromozione, nell’ambito della seconda edizione del progetto WeshowPuglia, una strategia di promozione del territorio con il coinvolgimento di blogger-influencer professionisti nel settore dei viaggi e del lifestyle.