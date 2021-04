«Mezza vita»: la visione del mondo del barese Guido Cagiva nel suo primo EP

Esce oggi “Mezza vita”, il primo EP del barese Guido Cagiva, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Asian Fake, sei tracce in cui l’artista mostra la sua visione del mondo, una visione fatta di contrasti e di opposti.

Un viaggio nella quotidianità di Guido dove le riflessioni riguardanti le insicurezze, gli sbagli commessi e i timori sul futuro fanno emergere una sensibilità e una profondità inaspettata. L’artista si scosta infatti dallo stereotipo del rapper, raccontando con spontaneità la realtà che lo circonda e valorizzando la semplicità di particolari situazioni. Le produzioni si contraddistinguono per le sonorità Lo-fi che si accostano perfettamente alle metriche di Guido enfatizzandole e creando un universo musicale immediatamente riconoscibile.

Guido Cagiva nasce a Bari, classe '97. Il primo approccio alla musica avviene da giovanissimo: scopre la batteria ancora bambino, per poi avvicinarsi a quel mondo hip-hop che da allora non hai mai smesso d’essere primo amore. A 18 anni va via dalla sua città, si trasferisce prima in Olanda e poi nel Regno Unito, luoghi dove scopre, ascolta e assimila culture diverse. Da qualche anno lavora a Milano al proprio progetto solista. A dicembre 2020 firma per l’etichetta Asian Fake.

Foto Enrico Luoni "Captain Polaroid"