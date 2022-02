Potenza, l'infiltrazione allaga la casa, la disperazione di una famiglia

Potenza - La casa si riempie d'acqua e i proprietari sono costretti ad abbandonarla e a trovare riparo in un albergo. Un'infiltrazione d'acqua in via Vaccaro, alla periferia di Potenza, ha mobilitato vigili del fuoco e protezione civile. Sul posto anche il sindaco di Potenza. «L'acqua sgorgava dappertutto - racconta il figlio dei proprietari, Pasquale Barbarito - usciva dalle prese elettriche, dai lampadari, nel frattempo è inizia a cadere la controsoffittatura delle camere da letto. Siamo stati allontanati, i miei genitori hanno visto distruggere i sacrifici di una vita di onesto lavoro».

Oggi sono ospiti di un albergo, ma per quanto tempo? «Ci hanno comunicato che dobbiamo trovare una casa in affitto. Prevedo che ci sarà un rimpallo di responsabilità, perché quando capita una simile sciagura alla povera gente, nessuno se ne interessa».

L'Acquedotto Lucano ha fatto sapere che l'intervento ha coinvolto oltre via Vaccaro, anche Rione Murate, Viale Marconi, Viale Dante, Rione Francioso. Il servizio idrico è stato ripristinato solo nelle prime ore del mattino. I tecnici hanno provveduto alla sostituzione di circa 1,50 metri di condotta con tubazione di pari diametro assicurando i collegamenti di estremità con dedicati pezzi specifici per le tubazioni in ghisa.