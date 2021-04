Bari, protesta ambulanti su SS16: tangenziale bloccata

BARI - Centinaia di ambulanti stanno manifestando sulla Statale 16 di Bari, all’altezza dello svincolo per il quartiere Poggiofranco, bloccando la circolazione sulla tangenziale del capoluogo pugliese in direzione Sud. Sono i lavoratori di fiere, sagre e feste patronali che protestano per «ristori da miseria dopo un anno di stop alle attività» a causa dell’emergenza pandemica. La manifestazione di protesta è organizzata dall’Ana, Associazione nazionale ambulanti.