Ruoti, frana dopo maltempo vicina alle abitazioni: zona evacuata

I Vigili del fuoco di Potenza nel pomeriggio di ieri sono intervenuti in Contrada Costa Del Canneto a Ruoti (Pz) per una frana, che si è creata a causa delle avverse condizioni meteo degli ultimi giorni. Un muro di sostegno vicino ad alcune abitazioni ha ceduto e la frana si è fermata a poca distanza da un edificio. Non ci sono persone coinvolte ma a scopo precauzionale sono state evacuate due abitazioni ed una attività commerciale.