Violenza sulle donne: a Bari in mostra camice bianco in ricordo di psichiatra uccisa

Un camice bianco in ricordo di Paola Labriola, la psichiatra uccisa a Bari da un paziente il 4 settembre 2013, esposto come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne nei luoghi di lavoro, con uno sguardo particolare alle operatrici sanitarie, spesso vittime di molestie e aggressioni. In occasione dell’ultima tappa della mostra itinerante «Come eri vestita?» all’ex Cto, la direzione strategica della Asl Bari, il Dipartimento di salute mentale e il Cug (Comitato unico di garanzia) hanno allestito uno spazio dove sono esposti 17 abiti di donne vittime di violenza sessuale. "La violenza è un problema culturale che si traduce spesso nella colpevolizzazione delle vittime e che non può ridursi soltanto alla punizione dei colpevoli - ha sottolineato il direttore del Dipartimento salute dell’Asl, Domenico Semisa - . Le tante forme di violenza oggi non solo fisica sono frutto di un clima ostile che esiste nei nostri rapporti e va gestito attraverso interventi sociali ed educativi».