Foggia, 100 presidenti di seggio rinunciano: sostituiti

FOGGIA - Seggi regolarmente operativi a Foggia, nonostante la rinuncia, tempo prima dell’apertura, di un centinaio di presidenti, su un totale di 147 seggi.

«E' la prima volta che ci troviamo di fronte ad una rinuncia così importante - dicono dall’ufficio elettorale del Comune di Foggia - che specificano come il fenomeno possa essere messo in correlazione con l’emergenza Covid. I presidenti sono stati tempestivamente sostituiti, così come sono stati sostituiti i 150 scrutatori rinunciatari sui 600 complessivi. Sono invece una dozzina i foggiani che, posti in quarantena, hanno fatto richiesta di poter esercitare il diritto di voto attraverso il seggio mobile Covid. Attualmente le operazioni di voto si stanno svolgendo regolarmente.