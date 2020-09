Bari, la cardiologia del San Paolo raddoppia: 2 nuove sale di Emodinamica e 2 angiografi digitali 3D

BARI - Sono state inaugurate questa mattina, nel reparto di Cardiologia-Utic dell’ospedale San Paolo, due sale di Emodinamica, dotate di due angiografi digitali 3D di ultima generazione, allestite all’interno di una sezione del quartiere operatorio, interessato da lavori di ristrutturazione e ammodernamento non ancora ultimati completamente. Angiografi e sale saranno pronte del tutto ad ottobre. «Nuove tecnologie, strutture attrezzate e professionalità specifiche - commenta il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce - sono condizioni necessarie per consentire a strutture come quella del San Paolo, attiva con ottimi risultati già da diversi anni, di offrire alla comunità un livello di assistenza sanitaria ancora più elevato. Il San Paolo ha acquisito nuovi strumenti per tutelare al meglio la salute delle persone, ma questo percorso di sviluppo e miglioramento tecnologico investe tutte le strutture di Emodinamica della Asl Bari». Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il direttore del dipartimento di Cardiologia Asl Bari, Pasquale Caldarola, il direttore medico del presidio Angela Leaci e il direttore amministrativo Rachele Popolizio.