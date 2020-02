Bari, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri al Sacrario dei caduti

BARI - In tarda mattinata il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale di Corpo d'armata Giovanni Nistri ha deposto una corona d’alloro presso il Sacrario dei Caduti d’Oltremare, dove sono custodite le spoglie dei 75mila militari italiani caduti in terra straniera durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. Assieme al Comandante Generale erano presenti alla cerimonia il Comandante della Legione Carabinieri «Puglia», il generale di brigata Alfonso Manzo, il Comandante della Regione Carabinieri Forestali, il generale di brigata Danilo Mustacchi ed il tenente (in congedo) Salvatore Costa, ispettore regionale dell’Associazione nazionale carabinieri.

Il generale Nistri si è poi recato in visita all’11° Reggimento «Puglia» ove è stato accolto dal comandante, il colonnello Angelo Giurgola. Nella circostanza, dopo aver salutato la «Bandiera di Guerra», ha avuto un incontro con i carabinieri del Reggimento con i quali si è complimentato per l’impegno profuso quotidianamente nell’assolvimento del servizio d’Istituto, soffermandosi sui valori che animano il carabiniere nel suo operare quotidiano su tutto il territorio Nazionale, a beneficio della comunità.