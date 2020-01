Maltempo a Bari, il mare è in tempesta: il vento in città fa crollare calcinacci

BARI - Il vento non dà tregua a Bari: il mare sferzato dalle forti raffiche è in tempesta. Continuano i disagi in città: come mostrano le immagini molti i calcinacci che si sono staccati dai palazzi cadendo per strada. Per fortuna non si registrano feriti.

Intanto la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta arancione per vento su Bari e la Puglia Centrale Adriatica valida dal pomeriggio di oggi, 5 gennaio, e per le successive 24-30, coinvolgendo la giornata dell'Epifania.

Sono previsti venti forti settentrionali con raffiche di burrasca e con rinforzi di burrasca forte sulla Puglia Meridionale. Mareggiate lungo le coste esposte. La Sezione Protezione Civile segue l’evolversi della situazione ed invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale.