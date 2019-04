La Pasquetta dei pugliesi: tra nuvole, mare, trulli, Sassi e scampagnate

BARI - I nuvoloni non hanno fatto desistere i pugliesi dal festeggiare la Pasquetta. C'è chi, nonostante il forte vento, ha azzardato una gita fuori porta verso la Valle D'Itria e la caratteristica Alberobello o verso Matera e i suoi sassi, c'è chi invece si è rifugiato in pineta in compagnia degli amici con tanto di torte salate e pasta al forno.

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro ha invece preferito smaltire il pranzo di Pasqua con una corsetta sul Lungomare: tanti anche gli stranieri presenti in città che ammirano le bellezze di Bari vecchia. Numerosi i baresi che invece si sono riversati su Torre Quetta e Pane e Pomodoro per godersi un po' il mare d'aprile. In questo lunedì dell'Angelo il centro del capoluogo pugliese sembra invece svuotato. Traffico regolare in ingresso ed uscita per Bari. (Foto Luca Turi e Antonio Genovese)