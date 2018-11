Benji e Fede incontrano i fan alla Feltrinelli di Bari

BARI - Bagno di folla per Benji e Fede, idoli delle teenager e non solo. Il duo modenese ha incontrato i fan nel punto vendita Feltrinelli di via Melo nell'ambito dell'Insore Tour promozionale del nuovo disco, concedendosi alla folla di ragazze urlanti e commosse per selfie e autografi. "Universale” è il primo dei quattro inediti che compongono “Siamo solo Noise Limited Edition”, l’album che verrà pubblicato il 2 novembre e arricchito anche da una nuova versione di “Niente di speciale” cantata in duetto con Mr Rain. Ecco le immagini più belle.