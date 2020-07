Tutti in Puglia per l'estate: Selvaggia Lucarelli in Valle d'Itria con figlio e compagno

Continua la vacanza tutta 'made in Italy' di Selvaggia Lucarelli, che insieme al compagno Lorenzo e al figlio Leon ha deciso di trascorrere le ferie nel nostro paese. E in queste ore il suo 'giro d'Italia' ha fatto tappa in Puglia, come raccontato sui suoi profili social. Da Cisternino a Martina Franca, la Lucarelli sta girando (e apprezzando) le bellezze della Valle d'Itria. Quale sarà la prossima tappa?

(foto Instagram @selvaggialucarelli)