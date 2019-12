La bellezza di Bari in un calendario: dipinti i 13 posti più belli della città

BARI - Un calendario con 13 foto-dipinti che raggruppano le bellezze di Bari: prosegue il progetto di Michele Cassano con il calendario 2020 “DipingiAMO Bari”. Una foto di alcuni scorci della città per ogni mese che Cassano ha trasformato in altrettanti dipinti ispirati alle opere di grandi pittori, utilizzando il mouse come un pennello. Il calendario è disponibile nell'edicola Genchi in via Piccinni.

"Queste nuove interpretazioni a colori della città ci accompagneranno l’anno prossimo, anno che già si prospetta, essere ricco di novità e di eventi, che contribuiranno a incoraggiare il cammino di sviluppo economico e crescita che la città ha intrapreso da diversi anni". L’autore si legge nella presentazione del calendario, augura a Bari di continuare a crescere in ambito turistico, economico, sociale, in materia di accoglienza e sicurezza, di pulizia e di decoro, dal momento in cui anche la nota rivista australiana Lonely Planet, ha definito la città “la quinta migliore meta europea per l’estate 2019”.

“Dipingo la nostra città con queste foto trasformate in dipinti e con l’amore che nutro per lei. Nonostante qualcuno si ostini a sporcarla, a non amarla e a non rispettarla, io continuerò a dipingerla con vivaci colori affinché Bari diventi sempre più bella, accogliente, sicura pulita e decorosa. Per fare questo, c’è bisogno dell’impegno di tutti".