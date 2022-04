Festa della Polizia a Matera, 98 arresti e 707 denunce in un anno

MATERA - Sono state 98 le persone arrestate e 707 quelle denunciate in stato di libertà dalla Polizia di Stato, in provincia di Matera, tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo scorso. Lo ha reso noto oggi il questore Eliseo Nicolì nel corso della cerimonia per il 170/o anniversario dalla Fondazione del Corpo. La Polizia ha sequestrato complessivamente due chilogrammi di sostanze stupefacenti, emesso tre ammonimenti per stalking, 37 per rimpatri con fogli di via obbligatorio, 35 per avvisi orali e sei proposte di sorveglianza speciale. Nell’ambito dei servizi anticovid sono state denunciate 20 persone per false dichiarazioni e 134 sono state sanzionate per inosservanza dei provvedimenti anticovid, sulle 70.288 controllate, e tre gli esercizi sanzionati su 3.467 controllati.

Nel settore della polizia amministrativa sono state denunciate 12 persone, 16 le sanzioni elevate e 413 i controlli effettuati. L’ufficio immigrazione ha rilasciato e rinnovato 4.397 permessi di soggiorno, 417 le pratiche per richiedenti protezione internazionale, 40 gli stranieri espulsi, di cui 16 accompagnati al Cpr. La Polizia stradale ha rilevato 2.863 infrazioni al Codice della Strada, ritirato 94 patenti e 71 carte di circolazione, e sono stati 4.579 i punti decurtati dalle patenti. La Polizia postale ha arrestato due persone e 20 sono state denunciate. Sono state ricevute 145 denunce per reati vari. Il questore ha evidenziato una sensibile diminuzione dei reati, con un indice del 27,7 per mille abitanti nel 2019 fino a 26,1 del 2021, con un calo progressivo delle rapine e dei furti, passati da 24 a 14 e da oltre mille a 864. In aumento invece truffe e reati informatici passati da 42 a 74. Nicolì ha ribadito che la Polizia di Stato non abbasserà la guardia e vigilerà maggiormente sui rischi che le risorse del Pnrr possano alimentare gli interessi della criminalità.

(foto Genovese)