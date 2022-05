Santa Maria di Leuca: barca dal Montenegro va a fuoco e affonda, salvati i tre occupanti

SANTA MARIA DI LEUCA - Intorno alla mezzanotte di ieri i vigili del fuoco di Lecce insieme a una motobarca dei colleghi di Taranto sono intervenuti a 5 miglia al largo di Santa Maria di Leuca (Le) per soccorrere un natante in fiamme di circa 24 metri, di nazionalità montenegrina. Sul posto era già intervenuta un'unità della Capitaneria di Porto che aveva tratto in salvo i tre occupanti. L'imbarcazione purtroppo è affondata, nonostante i numerosi tentativi di spegnimento delle fiamme durati fino a questa mattina. Le tre persone soccorse non sono ferite.