Il Salento continua a bruciare: canadair in azione

Lecce - Gli incendi continuano a divampare nel Salento. Squadre di vigili ancora al lavoro sulla provinciale Lecce-Torre Chianca, rimasta a lungo chiusa al traffico a causa del fumo che ha invaso la strada. Un altro rogo è a sud della costa adriatica, lungo la litoranea che collega Porto Badisco e Santa Cesarea Terme dove stanno bruciando ettari di vegetazione e macchia mediterranea. Sul posto stanno operando anche due canadair. Le operazioni sono rese difficili dal forte vento di tramontana.

In fumo anche il versante sud della costa jonica, nel tratto che da Torre Vado conduce a Pescoluse, marina di Salve. Qui, in contrada Fani, il fronte del fuoco è arrivato a ridosso di alcune strutture balneari dove ha distrutto soprattutto vaste zone di canneto. Le fiamme hanno provocato la fuga dei bagnanti dai litorali e dalle case. Non si registrano feriti.