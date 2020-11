Le ceramiche salentine spopolano in tutte le boutique Dior del mondo

TRICASE - Da qualche giorno sono in vendita, nelle boutique Dior, le creazioni in ceramica che Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica delle collezioni donna di Christian Dior, ha affidato alla interpretazione del ceramista Agostino Branca di Tricase.

La presentazione della Collezione in ceramica “Tarots" è avvenuta contestualmente alla sfilata Cruise 2021 tenutasi a Lecce lo scorso 22 luglio.

Si tratta di una collezione di 12 piatti ispirati al tema esoterico dei tarocchi, elemento che ha sempre affascinato Monsieur Dior e per l’occasione rielaborati in maniera creativa dal maestro ceramista Agostino Branca.

Il lavoro di progettazione si è svolto nella Bottega di via Tempio nel periodo del lockdown della scorsa primavera con un intenso carteggio via mail di disegni e bozzetti tra il ceramista, la stilista a Roma e il suo team di Parigi.

Nella collezione di piatti sono raffigurati gli elementi emblematici delle ceramiche popolari di Puglia: la spiga di grano, il ramo d’ulivo e il grappolo d’uva. Questi, i tipici decori che identificano la base dell’economia pugliese, si accostano e si alternano con il quadrifoglio, la stella perforata e il mughetto, simboli che da sempre caratterizzano le creazioni di Dior.

La commistione di tali elementi decorativi sono la metafora della sinergia artistica tra la Bottega di ceramica e la Maison francese.

Oltre alla collezione dei tarocchi, nelle principali boutique Dior è in vendita anche la composizione di quattro piatti da dessert che il ceramista ha intitolato “quatre saisons” oltre a caraffe, e delle graziose ciotoline.

Tutti i pezzi della collezione sono in vendita anche sul sito ufficiale Dior.

La foto del maestro ceramista è di © Antonio Maria Fantetti e quelle dei piatti di © Ines Manai