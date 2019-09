Chiatona, auto si schianta contro albero: 2 morti. A Ginosa operaio Anas travolto da camion

TARANTO - Incidente mortale sulla provinciale che collega Massafra a Chiatona: un’ Opel Astra, con a bordo due persone, sarebbe finita contro un albero di ulivo, ribaltandosi. Il tragico scontro poco fa intorno alle 13:30 in contrada Pezzarossa. I due occupanti sarebbero deceduti sul colpo. Non si conoscono ancora le cause del tragico incidente. Sul Posto i Carabinieri ed il personale sanitario del 118 per i controlli di rito.

Tragedia sfiorata invece sulla statale 106 ionica, vicino Ginosa Marina. Forse per un colpo di sonno o per una distrazione l'autista di un autotreno carico di rifiuti ha perso il controllo del mezzo travolgendo un furgone dell'Anas fermo al bordo strada ma regolarmente segnalato. Ferito, per fortuna in maniera non grave, un operaio di 20 anni. Salvi per miracolo i suoi colleghi di lavoro che si trovavano poco più avanti. Il camion e' finito fuori strada e, dopo aver sfondato il guard rail, si e' ribaltato. Sotto choc l'autista.