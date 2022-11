Bari, un albero di Natale per il comitato Santa Rita

BARI - Il comitato Santa Rita, nel quartiere San Paolo, sta riscaldando i motori per l'arrivo delle feste natalizie. E anche quest'anno Michele Genchi, tra i più attivi componenti del comitato, chiede una mano a chi di buon cuore all'installazione di un albero di Natale nel giardino di Santa Rita, in via Giovanni Candura ad angolo Pacifico Mazzoni.

L'anno scorso la richiesta fu esaudita, fu donato un albero di otto metri per la gioia dei più piccoli e non solo.

«L'appello - ricorda Michele - è anche quest'anno ad istituzioni e benefattori».

Michele Genchi, responsabile di tanti eventi nel quartiere come la «Fiaccolata delle vittime della strada», la festa dell'Epifania, e soprattutto la Festa in onore di Santa Rita, il 22 maggio, quest'anno ha organizzato con Elena Rondinone una grande festa dedicata ai più piccoli per mercoledì 21 dicembre alle 19.

«Grazie al ricavato della vendita dei calendari di Santa Rita 2023 - conclude Michele - e il buon cuore di qualche benefattore che siamo sicuri non si farà mancare, potremo acquistare doni per i più piccoli. Arriverà Babbo Natale a distribuirli e sono previste anche esibizioni di una scuola di ballo oltre a mettere in scena una commedia teatrale».