Foggia, una domenica nel parco per liberare il verde soffocato dai rifiuti

FOGGIA - Nel week-end i volontari de La Via della Felicità si sono recati nuovamente a Parco Pantanella, a Foggia, per raccogliere i rifiuti abbandonati nelle aree verdi. I volontari hanno trovato molta plastica

e alluminio abbandonati, ma non solo. Sono stati ritrovati anche pezzi di ferro, sacchetti e vetri, per

un totale di più di venti sacchi di rifiuti raccolti.

La responsabile de La Via della Felicità, Marina Biancardino, sottolinea che «non è sufficiente raccogliere i rifiuti abbandonati, ma bisogna creare una cultura di rispetto per il proprio ambiente, soprattutto fra i giovani, che rappresentano il futuro della società».