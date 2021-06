Foggia, un murales dedicato a Paolo Rossi sulle «Case POPolari, belle e intelligenti»

Foggia - Chiunque, anche i più piccoli, alzando gli occhi proveranno un senso di gioia e spensieratezza. Quei sentimenti che solo lo sport vero e i campioni più sinceri riescono ad infondere.

Insomma le braccia al cielo e il volto di Paolo Rossi, il grande «Pablito» che infiammò i Mondiali di calcio vinti dall’Italia nel 1982, ora potranno essere ammirate sui 200 metri quadri del fianco di un edificio popolare nel pieno centro di Foggia.

Uno spettacolo ben visibile essendo stata l’impalcatura che nascondeva l’opera. Questa meravigliosa opera d'arte è stata bersagliata da foto e commenti che hanno invaso i social. Tutti i dettagli di queste nuove “Case POPolari, belle e intelligenti” saranno svelati venerdì 11 giugno, alle 10, all’incrocio tra via Ammiraglio Alberto da Zara e via Brigata Pinerolo, a Foggia, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del vicepresidente Raffaele Piemontese, dell’amministratore unico di Arca Capitanata Denny Pascarella, Salvatore Pepe di “Graffiti for Smart City” e Luca Barbieri di Casa Klima Bolzano.