Cerignola, due auto si scontrano sulla SS16, feriti i conducenti

CERIGNOLA - Tragedia sfiorata, questa mattina, sulla strada statale 16, in prossimità dello svincolo Incoronata. Due autovetture. per cause ancora poco chiare, si sono scontrate mentre procedevano entrambe in direzione Cerignola. A seguito dell'impatto, sono rimasti feriti i rispettivi conducenti degli automezzi che, fortunatamente non in gravi condizioni, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 subito giunto sul posto.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale per effettuare i rilievi e accertare sia la dinamica dell'incidente che eventuali responsabilità