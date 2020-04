Sannicandro Garganico, bruciava rifiuti smaltiti illecitamente: denunciato imprenditore agricolo

FOGGIA - Durante l’attività di controllo del territorio, i militari della stazione Carabinieri Forestali di Sannicandro Garganico nell’ambito della repressione dei reati ambientali, dopo aver individuato una vasta combustione di seminiere per piantine di pomodori in polistirolo e tubi d’irrigazione in plastica, attraverso un’accurata indagine sono riusciti ad individuare il responsabile, denunciando il titolare di una azienda agricola dell’agro di Poggio Imperiale per illecito smaltimento di rifiuti tramite combustione. Sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 2mila euro.