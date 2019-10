Foggia, scoppia la "fumettomania": ecco i cosplay del Daunia Comics & Games

FOGGIA - Con il disegnatore delle serie americane di Star Trek e Doctor Who, Luca Lamberti si è aperto oggi il Daunia Comics & Games 2019, la fiera ‘Made in Foggia’ dedicata al mondo del fumetto, dei cartoons e del game che ha animerà la Villa comunale di Foggia per l’intero weekend. Insieme a lui anche il disegnatore Disney Giuseppe Sansone che alle 14.10 presenterà il suo nuovo libro ‘Matteo e lo spettro Autistico’ e un laboratorio aperto a grandi e piccini su come si disegna un personaggio Disney.

Tra gli ospiti d’eccezione di questa quinta edizione c’è Andrea Dentuto, l’unico vero mangaka italiano nonché il solo illustratore occidentale ad aver lavorato per 11 anni in Giappone dove ha disegnato anche Lupin III. Dentuto, autore della locandina dell’edizione 2019 del Daunia Comics & Games, racconterà al pubblico la sua lunga esperienza lavorativa e la sua amicizia con Monkey Punch, inventore di Lupin. Lo stesso Dentuto porta quest’anno in Villa l’associazione da lui fondata, Momiji, un centro di lingua e cultura giapponese che curerà diversi seminari, incontri monotematici e laboratori di disegno e cucina. Il Daunia Comics & Games, domani 13 ottobre alle ore 12.30, ospiterà anche le premiazioni della prima edizione del Premio Momiji, un concorso nazionale rivolto a nuovi disegnatori manga e al quale hanno partecipato illustratori di tutta Italia.

Non mancheranno esibizioni dal vivo come quella della Cartoon Boy Band “I Cristiani d’Avena” e del duo Stefano Bersola e Pietro Ubaldi (domenica 13 ottobre alle 18.00). Il primo è un noto interprete di sigle quali Lamù e City Hunter, il secondo doppiatore di tantissimi personaggi tra cui Doraemon e Dr. Slump.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Cosplay Foggia, si svolgerà nel secondo tratto della villa comunale e sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 20.00. Il costo del biglietto per la singola giornata è di 6 euro, 10 euro per l’abbonamento ad entrambe le giornate. I bambini fino a 6 anni e gli over 65 entreranno gratis. Biglietto ridotto di 3 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Tutti gli studenti, invece, grazie ad una convenzione siglata con il Provveditorato provinciale, questa mattina potranno partecipare alla fiera con un costo simbolico di 2 euro.