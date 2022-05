Bari, danno alle fiamme un cassonetto in pieno centro

BARI - Un cassonetto ha preso fuoco questa sera intorno alle 21.30 in via Putignani ad angolo con via Melo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale che ha bloccato il traffico, nonché i vigili del fuoco per spegnere il rogo.

Le fiamme hanno completamente distrutto il cassonetto della raccolta differenziata dedicato alla carta.