Rogo al casello autostradale, paura a Bari

Bari - Attimi di paura questa mattina al casello autostradale Bari Nord. Una vettura ha preso fuoco proprio dinanzi alla cassa del casello di Modugno. Le fiamme hanno raggiunto anche il gabbiotto utilizzato dagli addetti alle Autostrade per incassare il pedaggio. Nel fuggi fuggi generale, qualcuno è riuscito ad avvertire i vigili del fuoco che sono riusciti, dopo alcune ore, a domare il rogo. Nessun ferito.

Per alcune ore alcune le corsie del casello sono state sospese in modo da consentire ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza.

Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso. L'automobile sarebbe andata in autocombustione.