Bari, l'Accademia delle Belle Arti nella ex Rossani: il sopralluogo

Bari - Sopralluogo nella ex Caserma Rossani, nel perimetro destinato ad ospitare la nuova sede dell’Accademia delle Belle Arti dell’area metropolitana di Bari. L’obiettivo è completare il progetto entro l’anno per poi avviare gara e lavori entro il 2022. Nell'ampia area della ex Caserma del rione San Pasquale sono in fase di ultimazione il parco urbano e il polo bibliotecario.