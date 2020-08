Controesodo di agosto, traffico intenso ma senza criticità. A Bari fioccano i turisti

BARI - L'estate è agli sgoccioli ma a Bari (come mostrano le foto) non mancano i turisti. In Puglia infatti si è registrato il boom di presenze nella settimana di Ferragosto. Intanto in questo weekend si è dato il via al controesodo estivo: traffico intenso ma senza criticità rilevanti sui 30mila km di rete stradale e autostradale gestita da Anas (Gruppo FS Italiane). Confermate le previsioni da bollino rosso per questo fine settimana caratterizzato dai primi importanti flussi di controesodo verso le città del centro-nord e dalle ultime partenze per le località di villeggiatura.

Anche oggi la circolazione è intensa ma regolare. Resta provvisoriamente chiusa la SS90 «Delle Puglie» a Montaguto (AV) al confine tra Campania e Puglia, per un incendio che ha provocato la caduta di massi sulla carreggiata. Traffico molto sostenuto sulla A2 in direzione nord, tra la Basilicata e la Campania, con rallentamenti per un incidente in via di risoluzione tra Cosenza Sud e Cosenza Nord. Ancora traffico intenso in Calabria sulla SS 107 «Silana Crotonese», in Sicilia sulla A29 nei pressi di Palermo, sulla SS113 a Partinico con code per un incidente.

Al Nord traffico rallentato in Veneto sulla SS51 «Alemagna» e in Piemonte traffico intenso sulla SS20 «Del Colle di Tenda e di Valle Roja» e sulla SS21 in località Aisone con rallentamenti e code verso il confine con la Francia.

Nel corso della serata - conclude l’Anas -si prevede l'intensificazione dei flussi per i rientri dal weekend