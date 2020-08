Bari, scontro moto-bici sul ponte a Japigia: grave 15enne, potrebbe perdere un occhio

BARI - Scontro tra moto e bicicletta sul ponte di Japigia, in via Caldarola a Bari. Ferito un ragazzo di 15 anni che a bordo della sua moto, nell’impatto si è schiantato al suolo. Gravi le sue condizioni: è stato trasportato in codice rosso al Policlinico dove si trova ricoverato in prognosi riservata, secondo fonti della Polizia Locale rischia di perdere un occhio. Lievemente ferito il conducente della bicicletta.

Sul posto gli agenti della Locale per effettuare i rilievi del caso.