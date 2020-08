Premio Magna Grecia Awards&Fest a Gioia del Colle: dedicato a Nadia Toffa,

GIOIA DEL COLLE - Si è svolta ieri l'ultima serata a Gioia Del Colle, nella suggestiva location dell’Ex Distilleria Paolo Cassano, della 23ma edizione del Magna Grecia Awards & Fest dedicato a Nadia Toffa. Sabato 1° agosto il tema della prima parte è “Conoscere il nostro pianeta è il primo passo per proteggerlo: dialoghi sull’ambiente”: apre il fisico, accademico e divulgatore scientifico televisivo Valerio Rossi Albertini (premiato con il MGA) un uomo che, laureato con lode in fisica all’Università La Sapienza a Roma, ha fatto della consapevolezza energetica la sua battaglia. Presenti sul palco anche Roberto Sommella condirettore del giornale leader della finanza e dell’economia Milano Finanza e direttore di milanofinanza.it e la giornalista Alle 21,30 “Cinema e teatro: la magia del viaggio tra set e palcoscenico” con le attrici Nancy Brilli e Milena Vukotic (a loro il MGA), l’attrice Ludovica Nasti (per lei il MGA AD MAIORA) e il regista teatrale, attore e conduttore televisivo Pino Strabioli (premiato con il MGA).