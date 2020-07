Monopoli, inaugurato punto di contatto rurale della Polizia di Stato

MONOPOLI - È stato inaugurato un «punto di contatto rurale» della Polizia di Stato, Commissariato di Monopoli, attivo ogni martedì e giovedì pomeriggio (ore 15-19) nella sede dell’ex scuola elementare di contrada Sicarico.

Il presidio, fa sapere il Comune di Monopoli, sarà collegato con la centrale operativa del Commissariato e «consentirà ai cittadini dell’agro di avere un ufficio più vicino a loro per la denuncia di reati o l’accesso ai servizi amministrativi».

Alla cerimonia di inaugurazione, alla presenza del vescovo di Conversano-Monopoli mons. Giuseppe Favale, sono intervenuti il sindaco Angelo Annese, il questore di Bari Giuseppe Bisogno e il commissario di Monopoli, Marcello Pedrotti. «Quello di oggi è un punto di partenza e non un punto di arrivo», ha detto il sindaco, ricordando che il punto di contatto rurale era stato sollecitato «dai cittadini riuniti in un comitato. Abbiamo chiesto un sacrificio alla comunità parrocchiale - ha spiegato ringraziando tutti i soggetti coinvolti - la quale ha ceduto una parte della struttura affidatagli, concedendola in comodato gratuito al Commissariato di Monopoli per cinque anni».

«Con questo progetto - ha sottolineato il commissario Pedrotti - avviciniamo i servizi al cittadino così come avviene in molti Paesi europei». Nelle campagne, ha aggiunto, «risiede un terzo della popolazione di Monopoli».