Bari, a fuoco nella notte due auto delle Poste Italiane

Due auto delle Poste Italiane sono andate distrutte questa notte in seguito a un incendio in viale Einaudi, di fronte all'ingresso di Parco 2 Giugno. Non si conoscono ancora le cause del rogo, né si possono escludere origini dolose. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

(foto Luca Turi)