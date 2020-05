Bari, parte la Fase 2 anche per la Giustizia: avvocati e cittadini in fila, tra mascherine e termoscanner

Primo giorno di fase 2 anche per la Giustizia a Bari. Ecco le foto scattate questa mattina in Piazza De Nicola: avvocati e cittadini sono in fila, tutti con la mascherina, in attesa di entrare nel Palagiustizia. Nei giorni scorsi il presidente della Corte d’Appello Franco Cassano ha disposto un provvedimento per disciplinare le modalità d’ingresso, compresa la rilevazione della temperatura con termoscanner. All’interno il personale dedicato disciplina gli ingressi nei singoli uffici, dove si entra uno per volta.