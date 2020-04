Foresta Mercadante deserta: la Pasquetta inedita di Bari e provincia

È una Pasquetta inedita per tutta Italia, resa ancora più difficile dal fatto che, soprattutto sulla Puglia, splende un caldo sole. Intensissimi oggi i controlli delle Forze dell'Ordine per assicurarsi che nessuno si sposti dalla sua abitazione per motivi non necessari. Ecco perché, ad esempio, la Foresta Mercadante a Cassano Murge (Ba), una delle mete preferite degli abitanti della zona per trascorrere una giornata all'aperto, è stata chiusa al traffico. Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale stanno lavorando al controllo dei movimenti anche con i droni. Ma sicuramente vedere la Foresta così deserta fa stringere un po' il cuore. Aspettando il prossimo anno.

(foto Luca Turi)