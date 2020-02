Bari, bagno di folla per Elettra Lamborghini: l'abbraccio con i fan alla Feltrinelli

BARI - Elettra Lamborghini sbarca a Bari per presentare il suo ultimo album "Twerking queen el resto es nada" in uscita il 14 febbraio. Bagno di folla per lei: la cantante reduce da Sanremo è stata accolta dai suoi fan pronti a rubarle un selfie o un autografo. L'evento si è tenuto alla Feltrinelli dell'Ipercoop di Bari.