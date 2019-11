Molfetta, esercitazione Guardia Costiera al Porto con un incendio e un infortunato

Si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 21 novembre, al porto di Molfetta (Ba) un'esercitazione semestrale antincendio, predisposta dalla Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, per verificare l'efficacia delle misure di sicurezza portuale, l'addestramento e la preparazione del personale. La simulazione è partita intorno alle 9.30, con una chiamata d'emergenza alla sala operativa per riferire di un incendio di un mezzo meccanico, in cui era stato coinvolto anche un lavoratore. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, che hanno domato le fiamme e soccorso l'infortunato. Nel frattempo la motovedetta ha provveduto a mettere in sicurezza la navigazione. Verificata anche l'efficacia dell'impianto idrico portuale. L'operazione si è conclusa con esito positivo.