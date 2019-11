Bari, nuove telecamere e luci a Parco 2 Giugno: i lavori dureranno 5 mesi

Al via i lavori a Parco 2 Giugno di realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e videosorveglianza, nonché di regolamentazione degli accessi. Circa 250 nuove lampade assicureranno una illuminazione a giorno di tutte le zone del parco mentre saranno istallate 30 nuove telecamere collegate con la sala comando della Polizia locale: si tratta dei dispositivi che rispondono allo standard impiegato in interventi analoghi (4k ad alta risoluzione), con riprese notturne ad infrarossi e conservazione delle immagini (per circa 7 giorni) presso i server della Polizia locale in modo da consentirne l’utilizzo quando richiesto. Le telecamere, infatti, saranno puntate sulle aree di maggior aggregazione: le aree ludiche, il prato centrale, i viali secondari e gli accessi.

Il secondo polmone di verde della città - la seconda per grandezza della città - dovrebbe essere così messa al riparo dai ripetuti assalti dei vandali come purtroppo confermano i fatti di cronaca.

Proprio in corrispondenza degli accessi saranno montati nuovi dispositivi sul modello di quelli sperimentati a Pane e pomodoro, che consentono l’entrata delle persone in carrozzina impedendo, al contempo, l’ingresso a motocicli e ciclomotori. In caso di tipologie di carrozzina diverse dagli standard più diffusi, sarà disponibile un cancelletto con videocitofono e telecamera collegati con il comando della Polizia locale che potrà azionarne l’apertura da remoto.

“I lavori dureranno circa 5 mesi - commenta il sindaco Antonio Decaro che questa mattina si è recato sul cantiere - in modo da terminare l’intervento entro la prossima primavera. Fino ad allora alcune aree del parco saranno inibite all’accesso durante i lavori per consentire all’azienda di effettuare gli scavi per la nuova dorsale di alimentazione e il posizionamento dei nuovi plinti che ospiteranno i pali della pubblica illuminazione. Ma il parco non resterà mai al buio perché il vecchio impianto sarà dismesso solo con l’entrata in funzione del nuovo».