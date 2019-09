Bari, auto si ribalta in tangenziale: forti rallentamenti

Un incidente avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita 12 Carrassi-San Pasquale, ha causato forti rallentamenti. È accaduto in direzione Nord: una vettura si è ribaltata, per cause ancora da accertarsi, scontrandosi con un'altra auto. Non ci sarebbero, secondo i primi rilievi, feriti gravi. Intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

(foto Luca Turi)