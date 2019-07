Auto contro tir sulla SS16 a Palese: un ferito grave, traffico paralizzato

Un grave incidente è avvenuto questa mattina sulla SS16, in direzione Sud, all'altezza di Palese (Ba). Un'auto e un tir si sono scontrati per cause ancora tutte da chiarire. Il conducente dell'auto è rimasto schiacciato dalle lamiere, e dopo essere stato estratto dai Vigili del Fuoco è stato portato in ospedale in codice rosso. Ferito lievemente il conducente del mezzo pesante. L'incidente ha avuto gravi ripercussioni sul traffico: la strada è rimasta completamente paralizzata per oltre due ore, causando gravi disagi a chi stava raggiungendo Bari.

(foto Luca Turi)