Strade pericolose: 3 incidenti nel Barese, un giovane in fin di vita

Tre gravi incidenti si sono verificati nelle ultime ore sulle strade del Barese. Questa notte una Lancia Y e una Fiat Punto si sono scontrate sulla SP88, all'altezza di Giovinazzo. In sei sono rimasti feriti, tra cui quattro 20enni in maniera grave, che sono stati portati in ospedale a Bari. Uno di loro sarebbe in fin di vita.

Due auto si sono scontrate anche sulla strada che collega Torre a Mare e Noicattaro: una coppia di fidanzati e il conducente dell'altro veicolo sono rimasti feriti. Infine è di poco fa la notizia di un altro sinistro sulla strada che collega Laterza e Santeramo in Colle, dove un'auto si è addirittura rovesciata (foto). Sul posto sono già intervenuti i soccorsi, si attendono ulteriori dettagli.

(foto Luca Turi)