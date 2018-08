Matrimonio nel nome di San Nicola: non è in chiesa, ma allo stadio

BARI - Una coppia innamorata sì, ma anche e soprattutto del Bari. Beatrice e Benito si sono sposati lo scorso sabato nel capoluogo pugliese. Fin qui nulla di straordinario, se non fosse che lui è un seguace sfegatato dei galletti biancorossi. Talmente patito che per il giorno più importante della sua vita aveva un solo desiderio: essere ritratto nello Stadio San Nicola con al fianco la sua bellissima sposa. Una richiesta particolare che però non ha lasciato indifferente il sindaco Antonio Decaro, il quale ha permesso a questa giovane coppia di realizzare il proprio sogno.

Eccoli quindi dopo le celebrazioni di rito immortalati dal fotografo Fabio Tommasicchio, sul campo da gioco. Niente riso o petali di rosa, ma bandiere del Bari, bengala e tifo da stadio. Certo la location non è delle più romantiche, con quel prato poco curato e nuvoloni carichi di pioggia in cielo, ma una cosa è certa: Beatrice e Benito ricorderanno questo giorno per tutta la loro vita. Un plauso particolare alla novella moglie che ha accettato questa piccola follia del neo marito: se questo non è amore, allora cosa lo è?