Cerignola, ragazzino chiama il 112 e ringrazia gli «eroi» in divisa e con i camici AUDIO

CERIGNOLA - «Sono Francesco e chiamo da Cerignola. Vorrei ringraziare in particolare le Forze dell’Ordine di tutta l’Italia per questo aiuto che ci state dando e quello che state facendo per noi girando per tutte le strade dell’Italia per dirci di stare a casa». È la telefonata fatta ieri pomeriggio alla centrale operativa dei Carabinieri di Cerignola (Foggia) da un ragazzino foggiano che ha voluto ringraziare personalmente chi si sta impegnando in prima linea per fronteggiare questo periodo di emergenza. Lo ha fatto leggendo una lettera. I carabinieri hanno divulgato anche la registrazione audio della telefonata.

«Vorrei ringraziare - dice Francesco all’operatore del 112 - tutti i dottori e gli infermieri che, anche se non è facile, stanno aiutando a far guarire persone che soffrono per questo COVID 19. Vorrei dare un piccolo aiuto a quelle persone a cui sono morti i loro cari e dare la pace nelle loro case. Grazie per aver risposto a questa lettera...».

Il militare al termine della chiamata, un pò sorpreso, ha ringraziato il ragazzino.