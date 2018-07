Decaro: «Ecco perchè ho scelto De Laurentiis per il titolo del Bari»

BARI - Il sindaco Decaro ha deciso, o probabilmente aveva le idee chiare già da tempo. Il titolo del Bari messo a disposizione dalla Figc andrà a De Laurentiis. Il patron del Napoli, con una proposta di svariate decine di pagine, l'ha spuntata sui colleghi Lotito e Preziosi, ma anche su altre cordate di imprenditori (uno anche indonesiano): è stata la sua proposte a convincere il primo cittadino che ha pronunciato il verdetto in serata dopo essersi consultato con una commissione di esperti. Dopo un intero pomeriggio trascorso per valutare le 11 proposte pervenute entro le 12.30 di oggi, Palazzo di città ha decretato che la resurrezione del Bari sarà made in Napoli.

«Ho scelto Aurelio de Laurentiis - ha detto Decaro - perchè ha una solidità economica, per la competenza sportiva e per il nome che si porta dietro come ha precisato nella lettera di accompagnamento. Ho scelto lui - ha aggiunto - perchè gestisce una società di calcio in serei A che partecipa alle coppe europee e proprio perchè sta in serie A ha meno conflitti di interessi con il percorso che il Bari dovrà fare. Ho scelto lui - ha precisato - perchè è la persona con cui ho litigato di più». prima di rivelare il nome il sindaco ha precisato che al presidente della nuova società consegnerà messaggi, e-mail e tutte le richieste che mi sono state affidate in queto periodo. E mai come adesso - ha detto - vigilerò.