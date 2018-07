Si schianta a velocità folle contro un'auto, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

FOGGIA - Andava a 120 km/h con la macchina in pieno centro a Margherita di Savoia, poi ha perso il controllo andandosi a schiantare contro un'auto in sosta: il video dell'impatto parla chiaro. Un 30enne di Margherita di Savoia è stato arrestato questa mattina con l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, ha rischiato di fare una strage nella località marittima che in questo periodo è gremita di turisti.

All'arrivo dei carabinieri, l'uomo ubriaco e sotto l'effetto di alcune droghe, ha reagito male aggredendo la pattuglia: a quanto si apprende era sprovvisto di patente perché sospesa, e non aveva nemmeno l'assicurazione.

Nonostante le ferite riportate, per cui necessitava di un ricovero nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Barletta, invece di farsi aiutare dai militari li ha minacciati e ha tentato di colpirli. Subito dopo è stato bloccato e arrestato. Il filmato dello schianto, ripreso dai sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi pubblici, mostra chiaramente la velocità folle con cui l’uomo viaggiava. Il 30enne è ora ai domiciliari.