Brindisi, al via il progetto Shuttle per collegare stazione e aeroporto

Ridurre i tempi di collegamento tra la rete ferroviaria e l’aeroporto è tra gli obiettivi del progetto 'Shuttle' per il quale oggi a Brindisi sono iniziati i lavori, con la simbolica posa della prima pietra. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia per 37 milioni di euro. Si tratterà di un sevizio veloce, con autobus a metano su gomma, che effettuerà poche fermate, permettendo a chi transita nelle stazioni di Brindisi, Lecce e Taranto, l’arrivo in aeroporto in tempi ridotti. Il servizio terrestre, effettuato tramite quattro Shuttle-Bus alimentati a metano, comincerà dalla fermata ferroviaria denominata «Perrino-Aeroporto del Salento» nei pressi dell’ospedale Perrino. «Il progetto infrastrutturale - si legge in una nota del Comune di Brindisi - è supportato da un moderno sistema di infomobilità che gestirà la priorità semaforica per velocizzare il percorso degli shuttle. È prevista inoltre la creazione di sei rotatorie strategiche». «Accanto al collegamento rapido a metano su gomma tra l'aeroporto della nostra città e la rete ferroviaria di Taranto e Lecce, il progetto Shuttle - afferma il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, presente questa mattina all’avvio dei lavori - prevede un percorso ciclo-pedonale dal quartiere Cappuccini, al Parco Cillarese, al quartiere Paradiso fino all’aeroporto». Presenti questa mattina a Brindisi tra gli altri, Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo economico e Anna Maurodinoia, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile.