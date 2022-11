Tutti al mare a Pane e pomodoro, i baresi festeggiano così Ognissanti

BARI - A Pane e pomodoro sembra Ferragosto. Teli in spiaggia, tuffi e decine e decine di baresi a prendere la tintarella. Ci sono gli increduli che approfittano delle belle giornate e confermano l'ondata di caldo anomalo, altri, gli irriducibili, che candidamente dicono di aver fatto il bagno, in passato, anche a dicembre. In ogni caso ne approfittano tutti, qui come nel resto della Puglia.

Nel Salento, da Porto Cesareo a Otranto, passando per Leuca, stesse scene. Secondo le previsioni sarà così fino a metà settimana. Poi l'autunno, con le sue temperature più rigide, riprenderà di nuovo il sopravvento.