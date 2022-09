Violenza sulle donne, la testimonianza di Maria Grazia Cucinotta

La violenza sulle donne è stata ieri al centro di un confronto promosso dal Rotary di Lucera, presso il Teatro «Garibaldi». Ospite d’eccezione l’attrice Maria Grazia Cucinotta, presidente dell'Associazione «Vite senza paura».

«La violenza sulle donne è un fenomeno sommerso e di cui, normalmente, nei contesti educativi e di socializzazione se ne parla poco. Ad oggi è un fenomeno trasversale perché non conosce limiti d’età, di paese, di professione e di classe sociale. Noi del Rotary Club di Lucera - afferma il presidente rotariano Filippo Carnevale - vogliamo aumentare l'attenzione sul fenomeno e per questo abbiamo deciso di realizzare un evento di sensibilizzazione con un ospite d'eccezione, una persona sensibile a questi temi come l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che sarà ospite del nostro evento e per l'occasione parlerà anche del suo libro Vite Senza Paura».

All'iniziativa hanno partecipato anche associazioni del territorio, come il Cav (Centro antiviolenza) di Foggia e Lucera. L’intero ricavato della serata sarà devoluto interamente a favore dell'associazione «Vite senza paura».