Autobus Flixbus a fuoco sulla A14 tra Andria e Canosa

CANOSA - Un autobus Flixbus ha preso fuoco poco fa sull’autostrada A14, in Puglia, tra Andria e Canosa. Il conducente ha accostato poco dopo essersi accorto che qualcosa non andava. Il bus è andato in fiamme al km 610,5, sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara.