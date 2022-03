Bari, al Lido San Francesco è già arrivata la stagione dei primi bagni

Non è mai troppo presto per cominciare la stagione dei bagni al mare in Puglia, sicuramente non per questi due temerari che nonostante le temperature ancora non troppo afose hanno deciso di approfittare di un raggio di sole per un tuffo nelle acque del lido San Francesco a Bari. Il tutto sotto gli occhi dei curiosi che hanno deciso di immortalare questo gesto di «coraggio».